Імпічмент Трампа: Болтон відмовився прийти на слухання у Конгрес

Колишній помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон відмовився добровільно давати свідчення на слуханнях щодо імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Адвокат колишнього помічника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона Чарльз Купер дав ясно зрозуміти, що той не налаштований погоджуватися на виклик демократів свідчити в Конгресі щодо імпічменту Трампа», - йдеться в повідомленні.

Водночас Купер зазначив, що готовий свідчити на цих слуханнях від імені Болтона.

Нагадаємо, демократи в Палаті представників Конгресу США викликали на слухання в рамках імпічменту президента Дональда Трампа його колишнього помічника з національної безпеки Джона Болтона та ще двох ключових співробітників Ради національної безпеки при Білому домі - юриста Джона Айзенберга і його заступника Майкла Елліса.