Чиновник Держдепу свідчитиме у Конгресі про вплив Джуліані на політику щодо України - CNN

Помічник колишнього спецпредставника Держдепу США Курта Волкера — Крістофер Андерсон — дасть свідчення на закритому слуханні в Конгресі 30 жовтня у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

Згідно з копією його вступної заяви, яка є у розпорядженні CNN, очікується, що Андерсон розповість про те, що помічник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон попереджував про вплив Рудольфа Джуліані на формування політики щодо України.

“Співробітник Держдепу (Андерсон — ред.) планує повідомити Конгресу в середу, що колишній радник з національної безпеки Джон Болтон попереджав про вплив, який Руді Джуліані мав на розробку політики США щодо України під час зустрічі в середині червня з вищими американськими посадовими особами”, - йдеться у повідомленні.

Відповідно до підготовлених заяв Андерсона, він допоміг у травні розробити "ключові задачі", щоб показати, що новообраний Президент України Володимир Зеленський "прихильний до реформ”. Серед них - “демонстрація незалежності Зеленського від потужних зацікавлених кіл та проведення антикорупційної та антимонопольної реформ, зміцнення американсько-української енергетичної співпраці та поліпшення двосторонніх відносин у галузі безпеки, що включало в себе збільшення закупівлі ключового американського військового обладнання Україною”.

"У середині червня на засіданні Болтон заявив, що погоджується з нашими трьома напрямками зусиль, і що він також підтримує посилене залучення керівника апарату Білого дому", - зазначається у підготованій заяві Андерсона.

"Однак він (Болтон — ред.) попередив, що Джуліані є головним голосом Президента (Трампа — ред.) щодо України, що може стати перешкодою на шляху розширення взаємодії Білого дому", - таку заяву Андерсон планує озвучити перед членами комітетів з питань розвідки, нагляду та закордонних справ Палати представників.

Болтона вважають одним із ключових свідків у даній справі. Поки що його адвокати ведуть переговори з комітетами Палати щодо можливої дачі ним свідчень в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Як зазначає телеканал, окрім Андерсона, також планує дати свідчення Кетрін Крофт, співробітниця Держдепартаменту, яка працювала на Курта Волкера.

Раніше видання The New York Times з посиланням на матеріали, отримані від слідчих, писало, що ще до телефонної розмови між президентами Трампом і Зеленським (від 25 липня) Болтон був настільки стурбований планами натиснути на Україну, що доручив повідомити про ситуацію юристів.

Йдеться, зокрема, про епізод від 10 липня, коли Джон Болтон вступив у гостру полеміку з послом США при ЄС Гордоном Сондлендом, який тоді працював з адвокатом Трампа Руді Джуліані. Болтон є одним із фігурантів скарги "викривача", де повідомлялося про можливі спроби тиску на Україну.

Після цієї полеміки Болтон доручив своїй помічниці Фіоні Гілл, яка обіймала тоді посаду старшого директора Ради нацбезпеки з питань Росії та Євразії, обговорити ситуацію з головним юристом Ради.

За формулюванням самої Гілл, йшлося про те, що Руді Джуліані працював з в.о. главою адміністрації Трампа Міком Малвані над "шахрайською операцію з правовими наслідками".

Як зазначається, це було не першим занепокоєнням, який висловлював Джон Болтон відносно особистого адвоката президента Трампа. "Джуліані – це ручна граната, яка підірве всіх", - процитувала Гілл самого Болтона.