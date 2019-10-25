Імпічмент для Трампа: адвокати Болтона домовляються про свідчення — CNN

Адвокати колишнього радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джона Болтона ведуть переговори з комітетами Палати представників щодо можливої дачі ним свідчень в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

"Адвокати колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона ведуть переговори з трьома комітетами Палати представників, що проводять розслідування в межах процедури імпічменту щодо можливої дачі ним свідчень", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня колишня головна радниця Трампа щодо відносин з РФ Фіона Гілл заявила, що була свідком правопорушень в американській зовнішній політиці. Також вона повідомила, що Болтон закликав її повідомити про виявленні порушення юристу Ради національної безпеки.

За даними CNN, Гілл повідомила, що Болтон називав особистого адвоката Трампа Руді Джуліані, як того, хто працював над розкопуванням бруду на Джо Байдена, прагнучи знайти на потенційного опонента Трампа "вибуховий" компромат.

Колишній посол США в Україні Білл Тейлор заявив цього тижня, що Болтон висловлював занепокоєння щодо липневої телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.