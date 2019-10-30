Демократи закликають генпрокурора США взяти самовідвід у справі про "тиск на Україну"

Демократи юридичного комітету Сенату закликають генерального прокурора США Вільяма Барра взяти самовідвід у “питаннях, пов'язаних з Україною” та у розслідуванні Міністерства юстиції щодо “російського втручання” в американські вибори.

Про це заявила сенатор-демократ від штату Гаваї Мазі Хіроно, повідомляє CNN.

"Він начебто генеральний прокурор нашої країни, але з кожним днем стає все більш зрозумілим, що він є адвокатом президента (Трампа — ред.)", - заявила Хіроно.

Раніше вона особисто заявляла Барру, що той має піти у відставку через розслідування та доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера щодо “російської справи”.

Усі 10 сенаторів-демократів, які засідають в юридичному комітеті Сенату, минулого тижня підписали лист, в якому закликали Барра відмовитися від розслідування щодо тиску на Україну та "визначити посадову особу, яка відповідатиме за ці питання".

"Неупереджене дотримання закону є важливим для того, щоб надати американській громадськості впевненість у роботі Міністерства юстиції. Ваш особистий зв'язок з цими питаннями створює конфлікт інтересів і породжує питання про те, чи використовується міністерство для просування особистих інтересів президента (Трампа — ред.)", - йдеться у повідомленні.

На думку демократів, згадка Трампом прізвища Барра під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським у липні "свідчить про те, що ви (Барр — ред.) можете бути в курсі або бути причетним до прохань президента Трампа, щоб Україна проводила розслідування (проти Джо Байдена — ред.), щоб служити особистим політичним інтересам президента".

Група сенаторів-демократів також попросила Барра підтвердити, чи радився він з посадовими особами з питань етики щодо того, чи варто йому відмовлятися від зазначених розслідувань.

Раніше Асоціація адвокатів Нью-Йорка також виступила з вимогою про самовідвід Барра у справі про "тиск Трампа на Україну”, якою займається Міністерство юстиції в рамках розслідування імпічменту президента, посилаючись на потенційні конфлікти інтересів.

Як повідомлялося, у вересні члени Демпартії у Палаті представників ініціювали розслідування з метою імпічменту Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США. Досі Трамп наголошував, що призупинення оборонної допомоги було пов'язано лише з його занепокоєнням щодо корупції в Україні.