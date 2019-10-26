Конгрес США отримає повну версію "російського" звіту Мюллера — рішення суду

Федеральний суд зобов'язав Міністерство юстиції США надати Конгресу повну версію звіту спецпрокурора Роберта Мюллера про можливе втручання у президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє Washington Post.

"Окружний суддя США Беріл А.Говелл задовольнила прохання Судового комітету Палати представників про доступ до матеріалів, які були відредаговані зі спеціальної доповіді адвоката на 448 сторінках, випущеної навесні, а також деяких речових доказів і стенограм, згаданих у звіті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, Міністерство юстиції прагнуло перешкодити Конгресу отримати повний, невідредагований звіт Мюллера.

Обгрунтовуючи своє рішення, суддя Говелл зазначила, що необхідність розкриття матеріалів у комітеті є більше, ніж необхідність нерозголошення юридичної таємниці.

Як відомо, влітку 2019 року генпрокурор США Вільям Барр призначив федерального прокурора Джона Дарема для вивчення обґрунтованості розслідування Роберта Мюллера щодо ймовірного російського втручання у вибори США 2016 року. Напередодні стало відомо, що оцінка розслідування набула статусу кримінальної справи.

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