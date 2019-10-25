У Штатах почали кримінальну перевірку “російського” розслідування Мюллера

Перевірка з розслідування колишнього cпецпрокурора США Роберта Мюллера про передбачуване втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року набула статусу кримінальної справи.

Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела, знайомі зі справою.

«Розслідування, про яке генеральний прокурор Вільям Барр розпорядився для перевірки розслідування можливих зв'язків між кампанією Трампа (Дональд Трамп, президент США - ред.) у 2016 році і Росією, тепер стало кримінальною справою», - йдеться в повідомленні.

Зміна статусу розслідування прокурора штату Коннектикут Джона Дарема на кримінальне значно розширює його можливості зі збору інформації. Тепер Дарем може викликати свідків до суду для надання свідчень і затребувати документи. Раніше прокурор міг допитувати свідків лише за їх згодою і вивчати тільки урядові документи.

Як відомо, влітку генпрокурор США Вільям Барр призначив федерального прокурора Джона Дарема для вивчення обґрунтованості розслідування Роберта Мюллера щодо передбачуваного російського втручання у вибори США в 2016 році. Весною 2019 роки команда Мюллера завершила роботу над доповіддю, не виявивши ознак змови між РФ і передвиборчим штабом Дональда Трампа.