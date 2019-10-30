Свідок розмови Трампа і Зеленського каже, що стенограму "порізали" — ЗМІ

Підполковник Олександр Віндман, який особисто був присутнім під час телефонного дзвінка президентів США й України, зазначає, що стенограма розмови є неповною.

Про це повідомляє BuzzFeed News з посиланням на інформацію від New York Times і власні джерела, знайомі зі свідченнями чиновника.

«У наданій Білим домом стенограмі липневої телефонної розмови президента Трампа з його українським колегою (Володимиром Зеленським - ред.) не було ключових деталей розмови» - йдеться у повідомленні.

За даними видання, під час надання свідчень перед комітетами Палати представників Віндман заявив, що попри спроби, він не зміг додати в остаточну версію стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського деякі фрази щодо Байдена. Пропущені фрази розмови, за словами підполковника, стосувалися висловлювань Трампа про існування записів Байдена про корупцію в Україні та згадок Зеленським компанії Burisma.

Як зазначає видання, фрази, на які посилався Віндман, не змінюють зміст скарги викривача, на основі якої було запущено розслідування про імпічмент Трампа. Однак свідчення підполковника, ймовірно, змусять слідчих поставити додаткові питання співробітникам Білого дому, які мали доступ до розмови Трампа і Зеленського, щодо того, як Білий дім обробляв стенограму, опубліковану для громадськості, і яка саме інформація була опублікована.

Раніше незалежним сенатором Ангусом Кінгом вже порушувалося питання щодо того, що у розшифруванні запису телефонної розмови президентів України та США не передано щонайменше 20 хвилин розмови.

Як повідомлялося, минулого місяця у США стало відомо про скаргу викривача з-поміж співробітників американської розвідки, яка вказувала на можливий тиск з боку Дональда Трампа на українське керівництво з метою відкриття кримінального розслідування в Україні проти сім'ї Джо Байдена. Скарга була складена після телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського від 25 липня. Це викликало потужний резонанс, після чого демократи почали формальну процедуру імпічменту президента США.