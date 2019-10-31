Держдеп погодився надати суду деякі документи щодо України

Держдеп погодився надати суду деякі документи щодо України

Укрінформ
Державний департамент погодився надати певний перелік документів, пов’язаних з Україною, до 22 листопада.

Про це йдеться у постанові суду, повідомляє CNN.

Держдеп погодився надати деякі документи, пов’язані з Україною, до 22 листопада...”, - йдеться у повідомленні.

На даний момент немає повного опису того, скільки та які саме документи може бути оприлюднено.

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Як повідомлялося, позов до Федерального суду США подала наглядова група American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на владу України, а також документів, пов'язаних з відкликанням посла США Марі Йованович.

Після цього федеральний суддя дав 30 днів Державному департаменту для оприлюднення записів розмов, пов'язаних з Україною, включно з листуванням держсекретаря Майкла Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Суддя акцентував, що листування та записи розмов з Джуліані мають бути обов'язково оприлюднені, оскільки адвокат Трампа "не працює на уряд".

Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників Конгресу США проходять слухання в контексті розслідування щодо імпічменту Трампа. Участь у них беруть у тому числі представники Державного департаменту.

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