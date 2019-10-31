Держдеп погодився надати суду деякі документи щодо України

Державний департамент погодився надати певний перелік документів, пов’язаних з Україною, до 22 листопада.

Про це йдеться у постанові суду, повідомляє CNN.

“Держдеп погодився надати деякі документи, пов’язані з Україною, до 22 листопада...”, - йдеться у повідомленні.

На даний момент немає повного опису того, скільки та які саме документи може бути оприлюднено.

Як повідомлялося, позов до Федерального суду США подала наглядова група American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску на владу України, а також документів, пов'язаних з відкликанням посла США Марі Йованович.

Після цього федеральний суддя дав 30 днів Державному департаменту для оприлюднення записів розмов, пов'язаних з Україною, включно з листуванням держсекретаря Майкла Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Суддя акцентував, що листування та записи розмов з Джуліані мають бути обов'язково оприлюднені, оскільки адвокат Трампа "не працює на уряд".

Як повідомляв Укрінформ, у Палаті представників Конгресу США проходять слухання в контексті розслідування щодо імпічменту Трампа. Участь у них беруть у тому числі представники Державного департаменту.