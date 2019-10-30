Партнера Джуліані зобов'язали свідчити у Конгресі про фінансування республіканців

Федеральний суддя у штаті Флорида зобов'язав Лева Парнаса - партнера адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані - дати свідчення під присягою.

Про це повідомляє CNN.

“Федеральний суддя у штаті Флорида постановив у вівторок, що Лев Парнас, обвинувачений соратник Руді Джуліані, в найближчі тижні дасть свідчення під присягою щодо фінансових переказів, які він здійснив на республіканські політичні кампанії”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає телеканал, дані свідчення можуть пролити нове світло на масштаби його виплат за американські кампанії та інші організації, пов'язані з Трампом, а також інші фінансові угоди.

Також Парнас має з’явитися протягом 30 днів перед суддею магістрату у Флориді, щоб його могли допитати в рамках цивільного позиву про позику у розмірі $500 тисяч, яку він взяв у трастової компанії Pues Family Trust IRS з Нью-Йорка та досі не повернув.

Зараз Парнас перебуває під домашнім арештом у штаті Флорида.

Як повідомлялося, раніше були затримані двоє помічників Джуліані - 47-річний Лев Парнас та 54-річний Ігор Фруман, а також 46-річний Андрій Кукушкін, громадянин США українського походження, який пов'язаний з партнерами Джуліані. Усіх їх обвинувачують у тому, що вони заробили сотні тисяч доларів на незаконних переказах на передвиборчі кампанії республіканських кандидатів, включаючи політичний комітет, який збирав пожертви для Трампа, на той час – кандидата у президенти.

Пізніше Федеральний суд зняв звинувачення із двох спонсорів передвиборчої президентської кампанії Дональда Трампа – Лева Парнаса та Ігора Фрумана, яких підозрювали у фінансових злочинах.