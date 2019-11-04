Білий дім не вбачає у діях Трампа підстав для імпічменту

У Білому домі переконані, що прохання Дональда Трампа до України розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента Джо Байдена не є правопорушенням, яке може стати підставою для імпічменту.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ніщо тут не може становити "серйозний злочин або проступок", - заявила CNN старша помічниця Трампа Келліенн Конвей, маючи на увазі підстави для імпічменту президента, зазначені в конституції США. Заява Конвей пролунала через кілька днів після того, як підконтрольна демократам Палата представників схвалила процедуру розслідування щодо імпічменту Трампа у зв'язку з його діями щодо України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, разом із тим Конвей сказала, що їй невідомо, чи вимагав Трамп в обмін на розблокування військової допомоги Україні, щоб Київ розслідував діяльність Джо Байдена і його сина Гантера.

"Давайте будемо чесними, - сказала вона, - про що там (у телефонній розмові двох лідерів - ред.) не згадувалося, так це про затримання допомоги. Вони отримали цю допомогу", - наголосила Конвей.

Старша помічниця господаря Білого дому також зауважила, що Трамп має "велику довіру" до американського розвідувального товариства. Але відмовилася уточнити, чи вірить Трамп висновкам розвідки про те, що саме Москва, а не Київ втручалася у вибори в США у 2016 році, щоб допомогти йому перемогти Гілларі Клінтон.

Як повідомляв Укрінформ, депутати від Демократичної партії проводять розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, у тому числі, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому та Державного департаменту.

У неділю, 3 жовтня, стало відомо, що працівник розвідки, чия скарга призвела до розслідування у Палаті представників з імпічменту президента Трампа, готовий відповідати на письмові запитання республіканців.