Імпічмент Трампа: Білий дім знову забороняє працівникам свідчити у Конгресі

Адміністрація президента США поновила практику заборони для власних співробітників виступати зі свідченнями перед Конгресом, це пов'язано з розслідуванням щодо імпічменту Дональда Трампа.

Цього разу скасовані слухання високопосадовця адміністрації Роберта Блера, який чув розмову президентів США й України, повідомило Politico.

"Адвокат Блера Уіт Еллерман заявив, що Блер не з'явиться в понеділок відповідно до вказівки Білого дому, що базується на порадах Міністерства юстиції", - зауважується в повідомленні.

Роберт Блер був присутній під час телефонної розмови президентів Трампа й Зеленського 25 липня, яка викликала серйозні занепокоєння у кількох працівників апарату національної безпеки США. Блер обіймає посаду старшого помічника Міка Малвані, в.о. глави адміністрації Білого дому, відомого своїми невдалими заявами, які підтвердили наміри кабінету Трампа натиснути на Україну з метою проведення там розслідування проти Джо Байдена.

Блер раніше працював у Конгресі, зараз він спеціалізується на питаннях політики національної безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, демократи впродовж понад місяця проводять розслідування з імпічменту президента США Дональда Трампа в нижній палаті американського Конгресу. З цією метою законодавці викликають на слухання, у тому числі, колишніх і нинішніх чиновників Білого дому і Державного департаменту США.