Трамп хотів отримати доступ до викрадених листів Клінтон - матеріали Мюллера

Президент США Дональд Трамп під час виборчих перегонів у 2016 році обговорював з чиновниками своєї кампанії способи отримання доступу до викраденим електронних листів його тодішньої конкурентки Гілларі Клінтон.

Про це свідчать опубліковані матеріали розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє CNN.

«Президент Дональд Трамп і інші високопоставлені чиновники кампанії Трампа 2016 року неодноразово в приватному порядку обговорювали, як кампанія може отримати доступ до вкрадених електронних листів демократів (штабу Гілларі Клінтон - ред.), які потрапили до WikiLeaks в 2016 році», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, CNN та BuzzFeed News через суд домоглися від Міністерства юстиції США публікації матеріалів розслідування спецпрокурора Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Росією під час виборів 2016 року.

У частині оприлюднених матеріалів йдеться про те, що Трамп вимагав у своїх підлеглих «дістати електронні листи», які, за даними розвідки США, були викрадені Росією.

«Майкл Флінн (екс-радник Трампа з безпеки - ред.) зазначив, що він може використовувати свої розвідувальні джерела для отримання електронних листів», - йдеться в короткому викладі опитування Ріка Гейтса, заступника голови виборчого штабу Трампа. За словами Гейтса, з усього штабу у Флінна було найбільше контактів в Росії.

Як повідомляв Укрінформ, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків і змови між учасниками виборчої кампанії Дональда Трампа і Росією тривало з червня 2017 до березня 2019 року. За його результатами було підготовлено більш ніж 400-сторінковий звіт, в якому вказується на «систематичне і масштабне» втручання Росії у виборчий процес в США в 2016 році.

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Водночас у висновках звіту говориться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для пред'явлення обвинувачення, знайдено не було. Однак прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.

Фото: Xinhua