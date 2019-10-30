Суд дозволив поки не передавати Конгресу секретні документи Мюллера

Суд дозволив поки не передавати Конгресу секретні документи Мюллера

Укрінформ
Апеляційний суд задовольнив позов мін'юсту США, призупинивши рішення, яке вимагало від Білого дому до середи передати Палаті представників засекречену частину доповіді Мюллера.

Про це повідомляє The Hill.

"Колегія з трьох суддів, призначених до складу Апеляційного суду в столичному окрузі президентом Обамою, призупинила чинність граничного терміну, встановленого на середу, аби дати судді в цій справі додатковий час для оцінки підстав недавнього позову міністерства юстиції",- зазначається в повідомленні.

Минулої п'ятниці окружний суддя виніс вердикт, згідно з яким адміністрація Трампа мусила до середи передати Палаті представників повну версію звіту Мюллера, включаючи фрагменти, які були відредаговані в оприлюдненому варіанті.

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Юристи Трампа одразу звернулися до суду вищої інстанції з оскарженням цього рішення. А міністерство юстиції зажадало від апеляційного суду Вашингтона заблокувати передачу матеріалів на час розгляду цього позову.

Як повідомляв Укрінформ, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків і змови між учасниками виборчої кампанії Дональда Трампа та Росією тривало з червня 2017-го до березня 2019 року. 

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За його результатами був підготовлений більш ніж 400-сторінковий звіт, у якому вказується на "систематичне та масштабне" втручання Росії у виборчий процес у США у 2016 році. 

Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. Однак прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування. 

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