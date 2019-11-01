Імпічмент Трампа: у Конгресі США не виключають, що розслідування "зачепить" не лише Україну
Про це розповіла в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV у п'ятницю спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.
"Звіт Мюллера містив 11 застережень щодо обструкції правосуддю. Можливо, деякі з них стануть частиною цього (розслідування – ред.)", - зауважила Пелосі.
Вона підкреслила, що Конгрес "не має іншого вибору", дорікнувши республіканцям, що вони продовжують захищати президента.
"Ми склали присягу захищати і боронити нашу демократію, і саме це стало об'єктом нападу з його (президента Трампа – ред.) боку", - підкреслила вона.
Як відомо, демократи ініціювали розслідування з імпічменту президента Трампа наприкінці вересня цього року. Ненсі Пелосі, як один із високопосадовців Демократичної партії в Конгресі, особисто оголошувала про початок цього розслідування в Палаті представників.
Фото: ZACH GIBSON / MCT