Конгрес США хоче почати публічні слухання з імпічменту Трампа вже цього місяця

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі очікує, що вже цього місяця розпочнуться публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа, однак не знає, скільки ще триватиме весь процес.

Про це впливова конгресвумен сказала в інтерв'ю Bloomberg TV, що вийшло в п'ятницю.

"Я припускаю, що громадські слухання відбудуться в листопаді", - зауважила Пелосі.

При цьому вона підкреслила, що будь-яке питання в процесі імпічменту має бути доведене до кінця.

Водночас, вона зазначила, що не може сказати про часові рамки розслідування. "Я не знаю, яким буде графік", - зауважила спікер. Пелосі також зауважила, що слухання свідків за зачиненими дверима триватимуть, "допоки вони будуть продуктивними".

Як відомо, в четвер Палата представників США більшістю голосів прийняла резолюцію, яка встановлює формальні процедури для нинішнього процесу імпічменту президента Сполучених Штатів.

Резолюція встановлює правила та процедури проведення слухань свідків, у тому числі офіційних посадовців та колишніх чиновників адміністрації Трампа, а також виклику повістками документів, пов'язаних з розслідуванням.

Голосування в Конгресі, яке, по суті, є першим в межах розслідування з імпічменту, вважається важливим кроком у цьому процесі. Тим не менше, демократи вимушено пішли на цей крок під тиском заяв республіканців у порушенні процедурних норм, а також після відмови адміністрації Трампа надавати документи та дозволяти чиновникам виступати на слуханнях.

Нагадаємо, розслідування з імпічменту глави Білого дому було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю в Палаті представників Конгресу США.