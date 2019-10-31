У Конгресі прийняли резолюцію щодо процедури імпічменту Трампа

Палата представників американського Конгресу, яка контролюється демократами, більшістю голосів затвердила резолюцію на підтримку процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Голосування відбулося в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Документ підтримали 232 законодавці, проти висловилися 196 конгресменів. При цьому, жоден з республіканців не проголосував за резолюцію.

Водночас двоє демократів, що представляють округи, де Трамп отримав більшість на минулих президентських виборах, висловилися проти ініціативи однопартійців.

Резолюція встановлює правила та процедури проведення слухань свідків, у тому числі офіційних посадовців та колишніх чиновників адміністрації Трампа, а також виклику повістками документів, пов'язаних з розслідуванням.

Голосування в Конгресі, яке, по суті, є першим в межах розслідування з імпічменту, вважається важливим кроком у цьому процесі. Тим не менше, демократи вимушено пішли на цей крок під тиском заяв республіканців у порушенні процедурних норм, а також після відмови адміністрації Трампа надавати документи та дозволяти чиновникам виступати на слуханнях.

Нагадаємо, розслідування з імпічменту глави Білого дому було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю в Палаті представників Конгресу США.