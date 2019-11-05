Радник Білого дому свідчитиме перед Конгресом у справі імпічменту Трампа

Радник Білого дому з питань енергетики Веллс Гріффіт свідчитиме в Конгресі в рамках розслідування імпічменту Трампа.

Про це повідомляє CNN.

“Веллс Гріффіт, радник Білого дому з питань енергетики, є одним із кількох свідків, які, як очікується, дадуть свідчення цього тижня перед слідчими Палати в рамках процедури імпічменту. Планується, що він (Гріффіт — ред.) свідчитиме під присягою у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Гріффіт є спеціальним помічником президента США та старшим директором з питань міжнародної енергетики та довкілля Ради національної безпеки.

Він приєднався до адміністрації Трампа у 2017 році як старший радник Білого дому з питань енергетики.

Раніше повідомлялося, що міністр енергетики США Рік Перрі, який невдовзі залишить посаду, відмовився давати свідчення у закритому режимі у Палаті представників конгресменам, які займаються процедурою імпічменту президента Дональда Трампа.

Перрі повинен був давати свідчення за закритими дверима в середу, разом з виконуючим обов'язки директора Управління бюджету (ОМБ) Расселом Вуттом, радником Державного департаменту Т. Ульріхом Брехбулом та заступником держсекретаря з політичних питань Девідом Гейлом.

У листі, надісланому депутатам-демократам на початку цього місяця, Перрі заявив, що не виконуватиме вимогу про передачу документів, пов'язаних з Україною, у рамках процедури імпічменту, заявивши, що розслідування щодо тиску Трампа на Україну незаконне.

Як повідомляв Укрінформ, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня повідомила, що демократична більшість планує вже цього місяця перейти до фази публічних слухань у контексті розслідування з імпічменту президента США.