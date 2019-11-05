Трамп радить Пелосі не витрачати час на імпічмент, а очистити вулиці від наркотиків

Трамп радить Пелосі не витрачати час на імпічмент, а очистити вулиці від наркотиків

Укрінформ
Президент США Трамп обрушився з критикою на спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, заявивши, що вона повинна "повернутися" в рідний район Сан-Франциско і очистити вулиці від наркотиків.
Про це він сказав під час передвиборної кампанії в Лексінгтоні, штат Кентуккі, повідомляє The Hill.

"Ненсі повинна припинити витрачати час, повернутися у свій район у Сан-Франциско, допомогти бездомним, позбутися наркотиків", - заявив Трамп.

За словами Трампа, Пелосі та інші демократи Палати витрачають час на розслідування про імпічмент, розгорнувши "партизанську охоту на відьом".

"Засоби масової інформації і демократи почали ще більш зухвалу атаку на нашу країну, зайнявшись божевільним, гіперпартизанским полюванням на відьом, пов'язаним з імпічментом", - заявив президент.

Як повідомлялося, минулого тижня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі повідомила, що демократична більшість планує вже цього місяця перейти до фази публічних слухань в контексті розслідування щодо імпічменту президента США.

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4 листопада, Палата представників США оприлюднила перші дві стенограми з закритих слухань, що відбулися минулого місяця в контексті розслідування.

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