Мін'юст США вимагає розсекретити дані анонімного автора викривальної книги про Трампа
Про це повідомляє The New York Times.
Як зазначається, автором книги є чиновник із адміністрації президента США Дональда Трампа та автор минулорічної анонімної статті у The New York Times, який написав про аморальність і "нестабільну поведінку" Трампа та про опір главі Білого дому у його адміністрації.
Книга "попередження" має вийти у продаж 19 листопада.
“Помічник генпрокурора Джозеф Хант зажадав від видавця книги підтвердити, що чиновник ніколи не підписував угоду про нерозголошення і не має доступу до секретної інформації. Хант попросив передати інформацію про те, де ця людина працювала в уряді та коли”, - йдеться у повідомленні.
"Якщо автор насправді є нинішнім чи колишнім високопоставленим чиновником в адміністрації Трампа, публікація книги може порушити юридичні зобов'язання цього чиновника в рамках однієї або декількох угод про нерозголошення", - йдеться у листів Ханта агентам анонімного автора Метту Латімеру та Кіту Урбану.
Як повідомлялося, анонімний чиновник з адміністрації Трампа у вересні 2018 року написав статтю у The New York Times "Я - частина опору в уряді Трампа" щодо активного протистояння порядку денного президента та його поведінки з середини його адміністрації. Автор статті запевняє, що разом із колегами намагається зробити все, щоби президент США Дональд Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. "Багато високопоставлених чиновників в його власній адміністрації без упину працюють над тим, щоб зірвати деякі пункти його політики та його найгірших задумів", - запевняє автор статті.
Мета таких дій, за його словами, захистити й "уберегти демократичні інститути США", доки Трамп не залишить посаду президента. Сам Трамп заявив, що сумнівається в існуванні автора публікації.
Тепер анонімний чиновник планує випустити книгу “Попередження” у листопаді.
За словами видавця, анонімний автор не отримував авансу, а всю винагороду він передасть неурядовим організаціям, які виступають за підзвітність уряду та свободу преси.
Фото: Pete Marovich for The New York Times