Мін'юст США вимагає розсекретити дані анонімного автора викривальної книги про Трампа

Міністерство юстиції США вимагає від видавця інформацію про анонімного автора, який цього місяця має намір випустити викривальну книгу про президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначається, автором книги є чиновник із адміністрації президента США Дональда Трампа та автор минулорічної анонімної статті у The New York Times, який написав про аморальність і "нестабільну поведінку" Трампа та про опір главі Білого дому у його адміністрації.

Книга "попередження" має вийти у продаж 19 листопада.

“Помічник генпрокурора Джозеф Хант зажадав від видавця книги підтвердити, що чиновник ніколи не підписував угоду про нерозголошення і не має доступу до секретної інформації. Хант попросив передати інформацію про те, де ця людина працювала в уряді та коли”, - йдеться у повідомленні.

"Якщо автор насправді є нинішнім чи колишнім високопоставленим чиновником в адміністрації Трампа, публікація книги може порушити юридичні зобов'язання цього чиновника в рамках однієї або декількох угод про нерозголошення", - йдеться у листів Ханта агентам анонімного автора Метту Латімеру та Кіту Урбану.

Як повідомлялося, анонімний чиновник з адміністрації Трампа у вересні 2018 року написав статтю у The New York Times "Я - частина опору в уряді Трампа" щодо активного протистояння порядку денного президента та його поведінки з середини його адміністрації. Автор статті запевняє, що разом із колегами намагається зробити все, щоби президент США Дональд Трамп не накоїв якогось лиха своєю політикою. "Багато високопоставлених чиновників в його власній адміністрації без упину працюють над тим, щоб зірвати деякі пункти його політики та його найгірших задумів", - запевняє автор статті.

Мета таких дій, за його словами, захистити й "уберегти демократичні інститути США", доки Трамп не залишить посаду президента. Сам Трамп заявив, що сумнівається в існуванні автора публікації.

Тепер анонімний чиновник планує випустити книгу “Попередження” у листопаді.

За словами видавця, анонімний автор не отримував авансу, а всю винагороду він передасть неурядовим організаціям, які виступають за підзвітність уряду та свободу преси.

Фото: Pete Marovich for The New York Times