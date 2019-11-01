"Імпічмент Трампа" поділив американців навпіл

Опитування американців щодо імпічменту виявило поділ підтримки ідеї усунення з посади президента США Дональда Трампа - за висловилися 49%, проти - 47%.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Відповідно до нового опитування, проведеного ABC та Washington Post, думки американців стосовно підтримки імпічменту президента Дональда Трампа та необхідності усунення його з посади Конгресом поділяються 49% на 47%", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим зазначається, що підтримка імпічменту Трампа набагато вища, ніж була у випадку з Біллом Клінтоном у 1998 році, коли лише 27% американців виступали за усунення Клінтона з посади.

Останнє опитування засвідчило, що підтримка відсторонення від посади Трампа зросла до 82% серед виборців демократів та до 18% серед прихильників республіканців - виявивши більші партійні розбіжності, ніж у випадку з Клінтоном.

Згідно з опитуванням, загальне невдоволення діями як Трампа, так і демократів у Конгресі є досить високим, 58% американців негативно ставляться до реакції Трампа на процедуру імпічменту, а 50% - не схвалюють загальний підхід до вирішення питання демократами.

Опитування було проведене 27-30 жовтня.

Як повідомлялося, розслідування з імпічменту очільника Білого дому було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю у Палаті представників Конгресу США.

У четвер, 31 жовтня, Палата представників американського Конгресу, яка контролюється демократами, більшістю голосів затвердила резолюцію на підтримку процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Резолюція встановлює правила та процедури проведення слухань свідків, у тому числі офіційних посадовців та колишніх чиновників адміністрації Трампа, а також виклику повістками документів, пов'язаних з розслідуванням.

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Голосування в Конгресі, яке, по суті, є першим в межах розслідування з імпічменту, вважається важливим кроком у цьому процесі. Тим не менше, демократи вимушено пішли на цей крок під тиском заяв республіканців у порушенні процедурних норм, а також після відмови адміністрації Трампа надавати документи та дозволяти чиновникам виступати на слуханнях.

Фото: The White House