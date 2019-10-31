Трамп назвав голосування за імпічмент “найбільшим в історії полюванням на відьом”

Президент США Дональд Трамп назвав ухвалення Палатою представників резолюції щодо подальших кроків у рамках процедури імпічменту найбільшим полюванням на відьом в історії країни.

Про це він написав у власному Twitter.

"Це найбільше полювання на відьом в американській історії!" - написав Трамп.

Глава Білого дому Дональд Трамп закликав своїх однопартійців захистити його від тиску демократів, які проводять щоденні слухання свідків в контексті розслідування з імпічменту президента.

"Настав час для республіканців згуртуватися разом на захист лідера своєї партії від цих наклепів. Одна справа, якби було щось, що вказувало на первинний злочин, але ж немає нічого ані в стенограмах, ані в закритих слуханнях свідків", - написав він у четвер на Twitter-сторінці, назвавши розслідування Конгресу "наклепом" і "фарсом".

Він звинуватив демократів у "вибіркових витоках" інформації розслідування та заявив, що з його боку не було жодних злочинних намірів.

"Цей фарс ніколи не повинен був навіть починатися", - написав Трамп про розслідування з імпічменту.

Як повідомляв Укрінформ, Палата представників американського Конгресу, яка контролюється демократами, у четвер більшістю голосів затвердила резолюцію на підтримку процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Ця резолюція встановлює правила та процедури проведення слухань свідків, у тому числі офіційних посадовців та колишніх чиновників адміністрації Трампа, а також виклику повістками документів, пов'язаних з розслідуванням.

Голосування в Конгресі, яке, по суті, є першим в межах розслідування з імпічменту, вважається важливим кроком у цьому процесі. Тим не менше, демократи вимушено пішли на цей крок під тиском заяв республіканців у порушенні процедурних норм, а також після відмови адміністрації Трампа надавати документи та дозволяти чиновникам виступати на слуханнях.

Нагадаємо, розслідування з імпічменту глави Білого дому було ініційоване наприкінці вересня демократичною більшістю в Палаті представників Конгресу США.

Фото: The White House