Україні слід дочекатися вирішення політичної кризи у США — Кулеба

Віцепрем'єр-міністр країни з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україні зараз потрібно дочекатися рішення внутрішньополітичної кризи в Сполучених Штатах.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Говорячи про початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа після бесіди з Володимиром Зеленським, і про вплив цієї розмови на відносини двох країн, Кулеба заявив:

"Коли є політична криза, перше, що робить дипломат, чиновник або будь-який член уряду - стає більш обережним у своїх рішеннях і заявах. Тому я впевнений, що Україні зараз потрібно дочекатися рішення внутрішньополітичної кризи в Сполучених Штатах", - сказав він, коментуючи початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа після бесіди з Володимиром Зеленським, і вплив цієї розмови на відносини двох країн.

На уточнююче питання про те, чи варто Україні чекати президентських виборів в США, віце-прем'єр відповів: "Не можу прогнозувати, як американський політикум і суспільство вирішать цю кризу. Потрібно бути обережними, вести себе дуже збалансовано і чекати завершення кризи. Наша політика - не підливати масла у вогонь".

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США у вересні ініціювала розслідування з імпічменту Трампа. Законодавці закидають йому тиск на Україну з метою отримання особистої політичної вигоди на наступних президентських виборах.