Україні мають виплатити компенсацію у разі скасування санкцій проти РФ - Кулеба

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що в разі скасування санкцій проти Російської Федерації компенсації має отримати Україна.

Про це урядовець сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, першочергове завдання полягає в тому, щоб не допустити зняття санкцій проти Росії.

"Є агресія, є порушення однією країною базового правового порядку всього континенту, тому були введені санкції. Якщо ви вирішили зняти безпідставно - тоді потрібні якісь компенсатори. Але перше завдання - це не допустити зняття санкцій", - заявив Кулеба.

Він додав, що завдання дипломатії й політики полягає в тому, щоб отримати максимальну вигоду в обмін на порушення обіцянки.

"Ми взагалі живемо в епоху "broken promises" - порушених обіцянок. Зараз обіцянки руйнуються одні за іншими, на всіх рівнях. Ми повинні розуміти, що в будь-який момент обіцянку може бути порушено. Але в цьому і завдання дипломатії і політики, щоб не допустити цього, або ж отримати максимальну вигоду в обмін на порушення обіцянки", - зазначив урядовець.