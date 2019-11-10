У відносинах з РФ маємо забагато емоцій, на яких нас підловлюють - Кулеба

Україні слід вибудувати модель відносин з Росією на основі прагматичного підходу, виходячи зі свого інтересу, а не керуватися емоціями.

Про це в інтерв'ю 5 каналу розповів віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Росія як держава є ворогом України. Це історична закономірність… Але ми маємо побудувати модель стосунків з ними (росіянами - ред.). І там є три рівні: міжлюдські, економічні та політичні стосунки. Якщо з політичними й міжлюдськими стосунками все більш-менш ясно, то найбільш хиткою сферою є економічна. Тому що ми не можемо побудувати стіну, все відрізати», - розповів Кулеба.

У зв'язку з цим він закликав підходити до стосунків з Росією прагматично, раціонально, зауваживши, що в нас «занадто багато емоцій».

«І на емоціях нас підловлюють. Ми маємо діяти чітко виходячи зі свого інтересу. У нас інтерес - рухатися на Захід якнайдалі від «русского мира», будувати тут нормальну цивілізовану країну… і при цьому ставати економічно сильними», - зазначив урядовець.

Він наголосив, що Україна може реально протистояти Росії, тільки якщо матиме гроші та надійних партнерів в інших частинах світу.

«Можна заходити в цю сферу: «Ні торгівлі з Кремлем!», але питання - де ми беремо гроші на війну, на те, щоб озброювати нашу армію, щоб наша армія ставала ще сильнішою і була здатна витримати тиск російської регулярної армії?» - резюмував віцепрем'єр.