“Революційна штука”: Кулеба сказав, чим Україна хоче доповнити Угоду про асоціацію з ЄС

Україна пропонує Європейському Союзу укласти новий додаток до Угоди про асоціацію, який стосуватиметься сфери юстиції.

Про це заявив віцепрем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба у виступі на конференції "Торгові війни: мистецтво захисту", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми запропонували Європейському Союзу укласти новий додаток до Угоди (про асоціацію - ред.) у сфері юстиції. Це революційна штука - там ітиметься про захист персональних даних, боротьбу з корупцією, відмиванням грошей, про перетин кордону тощо", - сказав Кулеба.

Він додав, що укладення юридичного додатку створить більш сприятливі умови для ведення бізнесу.

Коментуючи можливість перегляду Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, віцепрем'єр зауважив, що вона узгоджувалася в одній реальності, а тепер існує в іншій, насамперед в реальності економічних можливостей українського бізнесу. За його словами, ЄС це усвідомлює, питання в тому, як Україна до цього підходить.

"Ми не використовуємо термін "перегляд угоди", ми кажемо, що угоду треба привести у відповідність до реальності. Дуже важливо уникнути ризику, коли ми розберемо угоду на деталі, а потім не зможемо зібрати знову докупи. Тому потрібно дуже акуратно підходити до цього з точки зору юридичної техніки та переговорного процесу", - зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію у 2014 році. Зокрема, політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину - 27 червня 2014 року.

Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю Угоду про асоціацію 16 вересня 2014 року.