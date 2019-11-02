Засідання комітету асоціації Україна-ЄС пройде 5 листопада: основні теми

П’яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС, яке відбудеться в Брюсселі (Королівство Бельгія) 5 листопада, є дуже важливою подією, яка посилить динаміку відносин з Євросоюзом.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Урядовий портал.

“Під час заходів в рамках засідання комітету будуть встановлені професійні контакти між представниками нової української влади та інституцій ЄС, зокрема, Єврокомісії, а також обговорені ідеї подальшої інтеграції, які ляжуть в основу документів, що будуть згодом, у грудні, ухвалені Радою асоціації”, - йдеться у повідомленні.

За словами Кулеби, є всі підстави сказати, що інтенсивність діалогу Україна – ЄС лише нарощуватиметься.

Так, під час чергового засідання Комітету асоціації буде обговорено широкий спектр питань, пов’язаних з політичним, економічним та секторальним співробітництвом. Окремий блок буде присвячений моніторингу виконання Угоди про асоціацію та оновленню додатків до Угоди. Також будуть опрацьовані інші важливі питання порядку денного відносин України та ЄС.

Окрім того, на цьогорічній Раді асоціації в грудні планується підсумувати попередні здобутки на шляху наближення до ЄС та поглибити і розширити процеси інтеграції в ЄС. Зокрема, Україна очікує на вироблення конкретних спільних кроків щодо подальшої секторальної інтеграції України в цифровий та окремі енергетичні ринки ЄС, спрощення умов (митних формальностей) у торгівлі з ЄС, у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також отримання «промислового безвізу» (Угода ACAA).

Делегацію на п’яте засідання Комітету асоціації Україна-ЄС з української сторони очолить в.о. генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабінету міністрів Юлія Гаряча, делегацію Європейського Союзу — заступник генерального директора Європейської служби зовнішньої дії з питань Європи та Центральної Азії Люк Девінь. Відкриє засідання Дмитро Кулеба.

Комітет асоціації створений відповідно до статті 464 Угоди про асоціацію і є допоміжним органом Ради асоціації, який проводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації, забезпечує безперервність відносин асоціації та належне виконання Угоди.