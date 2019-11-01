Кулеба сказав, чого Україна чекає від НАТО у разі відкритої атаки Росії

Україна не може розраховувати на пряму підтримку НАТО у разі відкритої агресії РФ, однак Альянс робить все можливе, аби якнайшвидше підготувати Україну до вірогідної атаки.

Про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо позиції НАТО у випадку відкритої агресії РФ проти України.

"Якби Україна була членом НАТО, тоді б була задіяна стаття 5 про колективну оборону, і НАТО мало б усіма доступними засобами захищати Україну як одного із союзників. Власне, цього ми стратегічно прагнемо, коли говоримо про членство в НАТО. Але оскільки ми поки що не є членами НАТО, то йдеться лише про те, яку допомогу може надати Альянс для зміцнення сектору безпеки і оборони України. І в цьому плані у нас є абсолютне узгоджене бачення з нашими партнерами", - наголосив Кулеба.

Він нагадав, що НАТО з усіх міжнародних партнерів максимально рішуче і чітко кваліфікує дії РФ і в Криму, і на сході України, як агресію.

За його словами, під час візиту до офісу Північноатлантичної ради українська делегація презентувала 5 стратегічних напрямків, на яких Україна хоче зосередитись у подальшому співробітництві.

Як зазначив Кулеба, для України головне, аби НАТО допомогло їй якнайкраще підготуватись до можливої атаки. "Мета зараз дуже проста – оскільки ви не можете, умовно кажучи, за нас воювати, то допоможіть нам якомога краще самим підготуватись до можливої атаки", - заявив він.

Водночас міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів, що співпраця на рівні військового керівництва Генштабу та Головного військового комітету НАТО досить активна. "Задача цієї військової частини Альянсу - планування на випадок агресивних військових дій… Є спеціальний штаб, який знаходиться не в Брюсселі а в Монсі, де відбувається планування на випадок агресії, включаючи пряму. Українські військові не тільки залучені, вони служать безпосередньо в Монсі, є декілька людей, завдання яких - донести всю інформацію для військового планування дій Альянсу на випадок агресії в будь-якій точці світу, але, безумовно, зараз пріоритетом є український напрямок", - заявив Пристайко.