Кулеба назвав п’ять напрямків подальшої співпраці з НАТО

Україна планує продовжувати співпрацю з Північноатлантичним Альянсом за п’ятьма стратегічними напрямками.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба на спільному із заступником генсекретаря НАТО Беттіною Каденбах брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Україна в подальшому планує зосередити взаємодію з Альянсом на таких п’яти стратегічних напрямках", - зазначив Кулеба.

За його словами, першим напрямком співпраці є реформа сектору оборони та безпеки. Урядовець підкреслив, що за цим напрямом увага приділятиметься зміцненню Військово-морських сил України, Сил спеціальних операцій, логістики, кіберзахисту та військової поліції.

Другим напрямком Кулеба назвав розвиток демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, а третім - професійну освіту та фаховий розвиток військових і цивільного персоналу.

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Віцепрем’єр зауважив, що четвертим напрямком роботи з НАТО буде розвиток національної стійкості як системи заходів, які дозволяють органам держави ефективно зупиняти і протидіяти сучасним викликам та загрозам, зокрема, гібридним.

П’ятим напрямком, за словами урядовця, є безпека людини.

"Ми хочемо зробити співробітництво з НАТО максимально людиноцентричним, тому що зрештою ми робимо євроатлантичну інтеграцію для того, щоб кожен український громадянин почувався захищеним", - пояснив Кулеба.

Він також додав, що у рамках візиту Північноатлантичної ради в Україну на різних рівнях українське керівництво запевнило партнерів з Альянсу щодо незмінності євроатлантичного курсу України.

Як повідомлялося, Північноатлантична Рада 30-31 жовтня перебуває з візитом в Україні. Візит розпочався в Одесі. У четвер генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу працюють у Києві.

Фото: Геннадій Мінченко