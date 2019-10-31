НАТО рішуче засуджує незаконну анексію Криму та підтримує санкції проти РФ

НАТО підтримує міжнародні санкції проти Росії за її агресивні дії в Україні і заявляє про неможливість співпраці з Росією у звичайному режимі без конструктивних змін поведінки РФ.

Про це йдеться у заяві, схваленій за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, що відбулось 31 жовтня у Києві, оприлюдненій Місією України при НАТО.

"Реакція НАТО на незаконні дії Росії в Україні відповідає та підтримує загальні міжнародні заходи, зокрема запровадження санкцій. Ситуація "справи у звичному режимі" неможлива без чітких, конструктивних змін у діях Росії, що продемонструють дотримання міжнародного права і міжнародних зобов’язань та відповідальності", - йдеться у документі.

Країни-члени НАТО заявили про рішуче засудження і невизнання незаконної та нелегітимної анексії Криму Росією, засудили постійне і широкомасштабне нарощування військового потенціалу Росії в Криму, що є частиною загальної моделі агресивних дій РФ у регіоні, і закликали її повернути Україні контроль над півостровом.

Повний текст заяви доступний за посиланням.