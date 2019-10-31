НАТО рішуче засуджує незаконну анексію Криму та підтримує санкції проти РФ

НАТО рішуче засуджує незаконну анексію Криму та підтримує санкції проти РФ

Заява
Укрінформ
НАТО підтримує міжнародні санкції проти Росії за її агресивні дії в Україні і заявляє про неможливість співпраці з Росією у звичайному режимі без конструктивних змін поведінки РФ.

Про це йдеться у заяві, схваленій за результатами засідання Комісії Україна-НАТО, що відбулось 31 жовтня у Києві, оприлюдненій Місією України при НАТО.

"Реакція НАТО на незаконні дії Росії в Україні відповідає та підтримує загальні міжнародні заходи, зокрема запровадження санкцій. Ситуація "справи у звичному режимі" неможлива без чітких, конструктивних змін у діях Росії, що продемонструють дотримання міжнародного права і міжнародних зобов’язань та відповідальності", - йдеться у документі.

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Країни-члени НАТО заявили про рішуче засудження і невизнання незаконної та нелегітимної анексії Криму Росією, засудили постійне і широкомасштабне нарощування військового потенціалу Росії в Криму, що є частиною загальної моделі агресивних дій РФ у регіоні, і закликали її повернути Україні контроль над півостровом.

Повний текст заяви доступний за посиланням.

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