НАТО очікує від Росії виконання мінських домовленостей — Столтенберг

Усі країни-члени НАТО єдині у засудженні анексії Росією Криму і агресії проти України на Донбасі і очікують виконання Кремлем своїх зобов'язань за мінськими домовленостями.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у виступі на засіданні Комісії Україна - НАТО у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми тут для того, щоб продемонструвати продовження невпинної підтримки України Альянсом. НАТО не визнавало і не визнає незаконної анексії Криму Росією. Всі члени Альянсу єдині у засудженні дій Росії. Мінські домовленості повинні виконуватися у повній мірі всіма сторонами, і ми очікуємо, що Росія буде виконувати свої зобов'язання за цими угодами", - сказав Столтенберг.

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Він додав, що НАТО підтримує зусилля Президента Зеленського з мирного розв'язання конфлікту на Донбасі і високо цінує його лідерство у цьому процесі.

Фото пресслужби Президента