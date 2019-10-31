Зеленський і Столтенберг проводять зустріч у вузькому колі

Зеленський і Столтенберг проводять зустріч у вузькому колі

Фото
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Перемовини проходять у вузькому колі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Києві відкрилося засідання Комісії Україна-НАТО

Зазначається, що після закінчення зустрічі глава держави візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО. Засідання відбудеться у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Володимир Зеленський розпочав зустріч з Єнсом Столтенбергом / Фото Миколи Лазаренка, president.gov.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-