Зеленський і Столтенберг проводять зустріч у вузькому колі
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Перемовини проходять у вузькому колі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після закінчення зустрічі глава держави візьме участь у засіданні Комісії Україна – НАТО. Засідання відбудеться у рамках візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.Володимир Зеленський розпочав зустріч з Єнсом Столтенбергом / Фото Миколи Лазаренка, president.gov.ua