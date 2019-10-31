У Києві відкрилося засідання Комісії Україна-НАТО

У Києві розпочалося засідання комісії Україна – НАТО у рамках візиту Північноатлантичної ради.

Засідання відбувається під головуванням Президента Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Передбачається, що відкритими для ЗМІ будуть виступи глав України та Альянсу.

Крім того, на 11-ту годину запланований їх спільний підхід до преси.

Генсек НАТО також виступить перед депутатами Верховної Ради.

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Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади Північноатлантична рада НАТО прибула з візитом до України 30 жовтня. Візит розпочався в Одесі. У четвер Генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу перебувають у Києві.

Об 11 годині також має відбутися зустріч Президента та генерального секретаря НАТО з представниками ЗМІ.