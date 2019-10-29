Столтенберга чекатимуть у Раді 31 жовтня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступить на пленарному засіданні Верховної Ради 31 жовтня.

Відповідне рішення Рада погодила під час вечірнього засідання у вівторок 29 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Північноатлантична рада на чолі з генеральним секретарем НАТО відвідає Україну 30-31 жовтня. В межах цього візиту планується виступ Генерального секретаря НАТО на пленарному засіданні Верховної Ради 31 жовтня», - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

При цьому він запропонував депутатам або проголосувати за рішення щодо виступу Столтенберга, або консенсусно дійти згоди щодо цього виступу без голосування. Врешті депутати обрали другий варіант. Відтак виступ Генсека НАТО в українському парламенті заплановано на 31 жовтня.

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Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади, Північноатлантична Рада здійснить візит до України 30-31 жовтня поточного року.

Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, де генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та посли країн НАТО відвідають Другу постійну оперативну групу НАТО з розмінування (SNMCMG2).

Програма візиту продовжиться 31 жовтня вже в Києві, де заплановане проведення засідання Комісії НАТО-Україна за участі Президента України Володимира Зеленського.

Як очікується, генеральний секретар НАТО в Києві виступить перед депутатами Верховної Ради України.