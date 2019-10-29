В Україну їдуть посли НАТО і Столтенберг

На запрошення української влади, Північноатлантична Рада здійснить візит до України 30-31 жовтня поточного року.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, де генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та посли країн НАТО відвідають Другу постійну оперативну групу НАТО з розмінування (SNMCMG2). Чотири кораблі НАТО з розмінування з Болгарії, Італії, Румунії та Іспанії у цей час будуть знаходитися у порті Одеси, в рамках патрулювання у Чорному морі», - йдеться у повідомленні.

Як очікується, генеральний секретар НАТО виступить з промовою перед курсантами Одеської морської академії.

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Програма візиту продовжиться 31 жовтня вже в Києві, де заплановане проведення засідання Комісії НАТО-Україна за участі Президента України Володимира Зеленського.

Як очікується, генеральний секретар НАТО в Києві виступить перед депутатами Верховної Ради України.

Програмою візиту передбачені зустрічі генсекра та постійних представників країн НАТО з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та головами політичних фракцій парламенту, з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Крім того, посли НАТО і заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане проведуть окрему зустріч з Дмитром Разумковим та керівниками політичних фракцій Верховної Ради, а також візьмуть участь у діловому обіді разом з Віце-прем’єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулєбою.

Передбачені також зустрічі послів країн НАТО з представниками громадськості.