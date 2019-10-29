Єврокорпус візьме участь у силах швидкого реагування НАТО

Єврокорпус, штабквартира якого розташована у Страсбурзі, готується до участі особового складу в сухопутному компоненті сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу.

Про це власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі повідомили у пресслужбі Єврокорпусу.

«Солдати Єврокорпусу нині готуються до участі у сухопутному компоненті командування сил швидкого реагування НАТО-2020», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, головним етапом поглиблення взаємодії Єврокорпусу і НАТО є сертифікація штабів європейського виміру оборонної співпраці за натівськими стандартами.

Єврокорпус - це загальноєвропейське багатонаціональне збройне формування зі штабом у французькому Страсбурзі. Він може бути залучений для виконання гуманітарних місій, евакуації людей, а також миротворчих операцій. Чисельність Єврокорпусу — до 60 тис. військових.

Фото: Frederick Florin/AFP/Getty Images