Країни НАТО реалізують ініціативу з готовності сил «4х30» - Столтенберг

Країни НАТО успішно реалізують ініціативу з підвищення готовності сил Альянсу до спільних дій, відому як «4х30», та приділяють першочергову увагу стійкості критично важливої інфраструктури на випадок кризи або конфлікту.

Про це у четвер під час пресконференції за підсумками першого дня зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підбили проміжний підсумок ініціативи з готовності НАТО «4х30». Це означає, що союзники зобов’язуються надати 30 батальйонів, 30 ескадрилей та 30 бойових кораблів в розпорядження НАТО в часовий проміжок у 30 днів. Ми досягаємо у цьому прогресу. Ми привітали зусилля кількох союзників, які вже сьогодні вийшли з важливими пропозиціями. Закликаю всіх союзників продовжувати цілеспрямовану роботу у цьому напрямку», - зауважив Генеральний секретар НАТО.

Він зауважив також, що сьогодні міністри також обговорюють гібридні загрози разом з такими партнерами як Фінляндія, Швеція і Європейський Союз. У цьому контексті Єнс Столтенберг наголосив, що безпека цивільно інфраструктури є відповідальністю національної влади кожної з країн, але стійкість такої інфраструктури є важливою для всіх союзників. Тож, як очікується, вже у четвер міністри погодять спільні вимоги, зокрема, для безпеки засобів телекомунікації, що забезпечать надійний зв'язок у мирний час, у часи кризи або конфлікту, включаючи розбудову мереж 5G, та погодять спільні заходи з оцінки ймовірних ризиків та джерел загроз.

Як повідомляв Укрінформ, міністри оборони країн – членів НАТО цього тижня, 24 – 25 жовтня 2019 року, збираються у Брюсселі для обговорення основних питань, що постали перед Альянсом.

Фото: twitter.com/NATOpress