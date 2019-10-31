Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО - Президент

Україна і Північноатлантичний Альянс домовилися про оновлений пакет спільних проєктів і заходів та обговорили перспективи співпраці в рамках Програми розширених можливостей НАТО.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільного з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Комплексний пакет допомоги НАТО для України є історією успіху. Ми покращуємо сумісність наших Збройних Сил з Альянсом і зміцнюємо можливості для захисту власної країни. Сьогодні ми домовилися про оновлений консолідований пакет проєктів і практичних заходів, обговорили перспективи нашої співпраці в рамках Програми розширених можливостей НАТО", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна вже готова вийти на цей новий рівень партнерства з Альянсом.

Президент також нагадав, що наша держава фактично розташована на південно-східному фланзі НАТО і є невід’ємною частиною євроатлантичного безпекового простору.

Водночас він зауважив, що українська сторона хоче розширити програми з підготовки цивільного персоналу у секторі оборони з удосконалення професійної підготовки наших військових та покращення можливостей для розмінування.

Також глава держави підкреслив, що серед наших пріоритетів — активна взаємодія з Альянсом щодо стійкості України перед гібридними загрозами та посилення кібербезпеки.

"Ми готові ще тісніше співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО. Не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО, ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити: Україна заслуговує такого формату відносин із Альянсом", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, Північноатлантична Рада 30-31 жовтня перебуває з візитом в Україні. Візит розпочався в Одесі. У четвер Генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу працюють у Києві.