Ймовірний напад РФ на Південь: Загороднюк пропонує Клімкіну "поділитися" даними з розвідкою

Міністр оборони України Андрій Загороднюк спростував інформацію ексміністра закордонних справ Павла Клімкіна про високу ймовірність нападу РФ на південні області України.

Про це він завив під час брифінгу, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«Нам дуже цікаво, звідки у пана Клімкіна такі дані. Якщо він може донести їх до нашої розвідки, ми будемо дуже вдячні. Ми постійно моніторимо ситуацію з того боку: як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Наразі у нас такої інформації немає», - запевнив міністр.

Водночас він наголосив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

Як повідомляв Укрінформ, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін 31 жовтня в ефірі радіо НВ заявив, що "абсолютно впевнений" у військовому ударі Росії по півдню України.