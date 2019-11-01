Путін переносить “нормандський саміт", аби пресувати Україну - Клімкін

"Путін переносить «нормандський формат», щоб пресувати Україну своїми вимогами, які він узяв зі своєї логіки. Оскільки формула Штайнмаєра, яка вистрибує з контексту, не має жодного сенсу. Вона ні позитивна, ні негативна, вона реально пасує тільки для російських планів зробити окупований Донбас основою федералізації. Так само і з розведенням: проблема не в ньому, але в тому, коли, за яких умов, як унеможливити подальшу військову та диверсійну активність і, головне, для чого. Звичайно, Путін чекає, відтягуючи саміт, хто і як виконуватиме частину домовленостей з американського боку. Є також нюанси стосовно Європи. Тому він вичікує й водночас піднімає ставки. Причому не тільки по Донбасу. По газу також, це частина загального тиску", - сказав Клімкін.

На запитання, чи Україна ще може відмовитися від формули Штайнмаєра, ексміністр зауважив, що "ми на неї ще не пристали".

"Без плану та гарантій його виконання це нічого. Як кажуть, нічого не погоджено, поки все не погоджено", - резюмував Клімкін.

Як повідомлялося, 23 жовтня Президент Володимир Зеленський заявляв, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів у Золотому й Петрівському.

У вівторок, 29 жовтня, розпочалося розведення у Золотому, що на Луганщині.

Напередодні, 31 жовтня, Зеленський сказав, що розведення у Петрівському планується розпочати 4 листопада.