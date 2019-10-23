Зеленський назвав дві умови, за яких можлива “нормандська” зустріч

Президент Володимир Зеленський заявив, що умовами зустрічі лідерів країн "нормандського формату" є погодження “формули Штайнмаєра” та розведення військових сил і засобів на трьох ділянках — Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.

Про це він заявив в інтерв’ю програмі “Сегодня".

“Коли ми говоримо, що Москва виставляє умови, знаєте, дуже багато засобів масової інформації говорять про різні умови. Ми домовилися, що у нас має бути зустріч, коли ми погодимо текст так званої "формули Штайнмаєра" і коли у нас буде розведення на трьох ділянках", - зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що на одній ділянці - Станиці Луганській - розведення сил уже відбулося. Наразі, за його словами, йдуть “підготовчі роботи” до розведення в Петрівському і Золотому.

"Там розведення не відбувається через порушення тиші, але я думаю, що все обов'язково станеться, і наступним кроком буде зустріч у "нормандському форматі". Інша інформація мені просто не відома", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Розведення було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

15 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському.

16 жовтня Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, доки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.