Зеленський робить все можливе для проведення "нормандської зустрічі" — Пристайко

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися у листопаді цього року.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо того, наскільки ми відчуваємо, що Росія готова рухатися, саме для цього Президент Зеленський намагається робити все можливе для проведення зустрічі у "нормандському форматі". Ми сподіваємося, що наступного місяця ця зустріч відбудеться, і ми з вами станемо свідками готовності просуватися на всіх чотирьох напрямках, які окреслені нормандськими домовленостями", - сказав Пристайко.

Міністр запевнив, що Україна разом із парнерами в НАТО і ЄС відстежує усе, що відбувається біля наших кордонів. "Я абсолютно поділяю з вами занепокоєння. Ми так само спостерігаємо за тим, що відбувається, не тільки ми, наші партнери у НАТО та Європейському Союзі. Ведеться чітка робота, ведеться спостереження з супутників і розвідка для того, щоб зрозуміти, яка насправді загроза і чого насправді хочуть досягти російські, коли проводять ці маневри", - сказав глава МЗС депутатам.

Як повідомляв Укрінформ, лідери "нормандської четвірки" у серпні та вересні кілька разів заявляли, що "нормандський саміт" відбудеться "найближчими тижнями".

10 жовтня Пристайко повідомив, що "нормандська зустріч" може відбутися у листопаді, якщо на те буде згода Російської Федерації.

16 жовтня Франція та Німеччина у спільній заяві привітали позитивні, з їх точки зору, зрушення в реалізації Мінських угод. А також висловили сподівання на досягнення прогресу під час саміту Нормандської четвірки. Прогнозів щодо можливої дати зустрічі вже не озвучувалося.

Водночас Берлін і Париж підтвердили свою прихильність до продовження діалогу з Росією на основі загальних принципів Європейського Союзу.