Компроміси України у нормандському процесі не повинні бути односторонніми – Пристайко

Україна вимушена йти на складні компромісні кроки заради миру на Донбасі, але Росія повинна зробити свою частину роботи.

На цьому наголосив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за результатами зустрічі із главами МЗС країн-членів Євросоюзу у понеділок у Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що мені вдалося пояснити міністрам, моїм колегам, що конкретно хоче досягти Президент Зеленський, і наскільки великі шанси, що Путін слідуватиме прикладу трьох країн, які намагаються щиро досягти успіху у нормандському процесі. Зроблені певні кроки. Вони нелегкі для України, для українського суспільства. Ми розуміємо, що треба зробити певні складні компроміси. І це викликає непорозуміння у людей. Але ми маємо зробити свою складну частину шляху, щоб принести мир на схід України", - заявив Пристайко.

Він відзначив, що колеги з ЄС розуміють, що це не повинен бути односторонній компроміс від України і розраховують, що президент Росії також знайде сили повернутися до нормандського процесу і зробить свою частину роботи.

Пристайко повідомив, що розмова із колегами з країн ЄС склалася за трьома основними питаннями: ситуація в Україні, зокрема, на сході та шанси нормандського формату; прогрес реформ в Україна; а також європейська інтеграція держави.

Як повідомляв Укрінформу, міністр закордонних справ України Пристайко у понеділок перебуває з робочими візитами у Люксембурзі та Брюсселі.

У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах.