Компроміси України у нормандському процесі не повинні бути односторонніми – Пристайко
На цьому наголосив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за результатами зустрічі із главами МЗС країн-членів Євросоюзу у понеділок у Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Я думаю, що мені вдалося пояснити міністрам, моїм колегам, що конкретно хоче досягти Президент Зеленський, і наскільки великі шанси, що Путін слідуватиме прикладу трьох країн, які намагаються щиро досягти успіху у нормандському процесі. Зроблені певні кроки. Вони нелегкі для України, для українського суспільства. Ми розуміємо, що треба зробити певні складні компроміси. І це викликає непорозуміння у людей. Але ми маємо зробити свою складну частину шляху, щоб принести мир на схід України", - заявив Пристайко.
Він відзначив, що колеги з ЄС розуміють, що це не повинен бути односторонній компроміс від України і розраховують, що президент Росії також знайде сили повернутися до нормандського процесу і зробить свою частину роботи.
Пристайко повідомив, що розмова із колегами з країн ЄС склалася за трьома основними питаннями: ситуація в Україні, зокрема, на сході та шанси нормандського формату; прогрес реформ в Україна; а також європейська інтеграція держави.
Як повідомляв Укрінформу, міністр закордонних справ України Пристайко у понеділок перебуває з робочими візитами у Люксембурзі та Брюсселі.
У Люксембурзі міністр візьме участь у засіданні Ради ЄС у закордонних справах, у Брюсселі – у засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах.