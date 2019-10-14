Нормандський саміт може відбутися у листопаді, якщо погодиться Росія – Пристайко

Зустріч лідерів чотирьох держав у нормандському форматі може відбутися наступного місяця, якщо дату погодить російська сторона.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за результатами зустрічі із главами МЗС країн-членів Євросоюзу у понеділок у Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Дати обговорюються зараз нормандською четвіркою. Є приблизне уявлення, але, на жаль, я не можу зараз повідомити про це. Це може бути наступний місяць, якщо російська сторона підтвердить ці дати, запропоновані нашими партнерами», - сказав глава МЗС України.

Як повідомлялося, ще у серпні, а також у вересні президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що нормандський саміт відбудеться «найближчими тижнями».