Берлін і Париж побачили прогрес у реалізації "Мінська"
Про це йдеться у розміщеній на сайті федерального канцлера ФРН спільній заяві двох держав за підсумками засідання урядів обох країн в Тулузі в середу.
"Ми вітаємо останні позитивні зрушення в імплементації Мінських угод та сподіваємось на наступну зустріч у "нормандському форматі" в Парижі, яка повинна досягти прогресу у вирішенні конфлікту на сході України", - йдеться у заяві.
Сторони вчергове підкреслили свою позицію, що анексія Криму Росією є незаконною.
Водночас вони підтвердили свою прихильність до продовження діалогу з Росією на основі загальних принципів Європейського Союзу, включаючи контроль над озброєннями.
Німеччина та Франція, підкреслюється у заяві, разом працюють задля миру та стабільності, поєднанні переконанням, що дипломатія та міжнародне право мають першорядне значення для тривалих рішень складних криз, що впливають на європейську безпеку.
Як повідомлялося, ще у серпні, а також у вересні президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що нормандський саміт відбудеться "найближчими тижнями".