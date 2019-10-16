Берлін і Париж побачили прогрес у реалізації "Мінська"

Франція та Німеччина привітали позитивні, з їх точки зору, зрушення в реалізації Мінських угод та сподіваються на досягнення прогресу під час саміту Нормандської четвірки.

Про це йдеться у розміщеній на сайті федерального канцлера ФРН спільній заяві двох держав за підсумками засідання урядів обох країн в Тулузі в середу.

"Ми вітаємо останні позитивні зрушення в імплементації Мінських угод та сподіваємось на наступну зустріч у "нормандському форматі" в Парижі, яка повинна досягти прогресу у вирішенні конфлікту на сході України", - йдеться у заяві.

Сторони вчергове підкреслили свою позицію, що анексія Криму Росією є незаконною.

Водночас вони підтвердили свою прихильність до продовження діалогу з Росією на основі загальних принципів Європейського Союзу, включаючи контроль над озброєннями.

Німеччина та Франція, підкреслюється у заяві, разом працюють задля миру та стабільності, поєднанні переконанням, що дипломатія та міжнародне право мають першорядне значення для тривалих рішень складних криз, що впливають на європейську безпеку.

Як повідомлялося, ще у серпні, а також у вересні президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що нормандський саміт відбудеться "найближчими тижнями".