Україна не може вічно вести переговори про мирне врегулювання на Донбасі – Пристайко

Україна сподівається на результативність майбутніх переговорів у «нормандському форматі», але не може вести переговори нескінченно.

Про це під час спілкування з пресою після засідання Комітету Європарламенту із закордонних справ заявив глава МЗС України Вадим Пристайко, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вже п’ять років займаємося цим, ми збираємося в різних форматах, ми мали більше сотні зустрічей у «мінському форматі», це буде четверта, щонайменше, зустріч у «нормандському форматі». Президент Зеленський давно заявив, що у нас, як у народу, немає більше часу, аби ще наступні п’ять років постійно переговорюватися в різних форматах. Те, чого ми зараз намагаємося досягнути, - це зустрітися, викласти всі карти на стіл, і сказати: це наші умови, для нашого народу, який опинився за лінією дотику. Подобається це Росії чи не подобається – це червоні лінії, які український уряд не збирається переступати», - наголосив Пристайко.

За його словами, якщо Росія справді збирається повернутися до цивілізованого світу, вона мусить виконати вимоги, які цей світ ставить перед нею. Інакше не можна сподіватися на те, що санкції будуть зняті.

Майбутні переговори в «нормандському форматі», на думку міністра - це «момент істини», і ніхто не хоче, щоб вони завершилися без результату.

«Ми пішли на доволі болючі кроки, щоб ця зустріч відбулася. Ви бачите, те, що зараз відбувається в Києві, всі ті протести, де свідомі громадяни висловлюють свою незгоду з цим планом. Люди нам говорять, у тому числі в парламенті просто зараз, - невже ви серйозно думаєте, що Путін готовий іти шляхом деескалації? Ці питання є, і вони хвилюють не лише наших громадян, а й людей в уряді. Ми все це чудово усвідомлюємо. Як і те, що наша армія, якою вона є на сьогоднішній момент, не здатна повною мірою відновити наш суверенітет. Ми вимушені вести переговори, але ми не можемо і не будемо вести переговори нескінченно», - наголосив Вадим Пристайко.