Виборів на Донбасі не буде, доки територія окупована — Пристайко

У Євросоюзі чітко підтримують можливість проведення місцевих виборів на сході України, лише за умови виведення російських військових формувань та відновлення контролю на кордоні.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за результатами зустрічі з главами МЗС країн-членів Євросоюзу у понеділок у Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Усі міністри, як один, говорили, у розумінні тієї "формули Штайнмаєра", яка передбачає, що відбудуться вибори і може запрацювати спеціальний статус (окремих районів на Донбасі – ред.), що це не повинно бути усупереч українському законодавству, не повинно бути всупереч високим стандартам ОБСЄ. Ці вибори не можуть відбуватися, коли територія окупована. Вони не можуть відбуватися, коли на території іноземні військові формування. Вони не можуть відбуватися без відновлення українською стороною контролю на кордоні", - пояснив ситуацію глава МЗС України.

Пристайко відзначив, що міністри закордонних справ домовилися підтримувати спільний зв'язок заради урегулювання ситуації на сході України.

Міністр також повідомив, що домовився про взаємодію і перші кроки із наступним високим представником ЄС у закордонних справах та політики безпеки Жозепом Боррелєм продовжувати курс України на європейську інтеграцію.

"Україна продовжить обраний курс, який зафіксований у Конституції. Реформи у державі, які є складними, швидкими, болючими, підтримані Євросоюзом. Разом з тим європейська сторона вказує на необхідність дотримання правильності процедур, урахування інтересів усіх учасників українського політичного життя", - наголосив Пристайко.