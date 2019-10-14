Пристайко сказав, як Україні уникнути звинувачень у зриві "формули Штайнмаєра"

Для того, щоб уникнути звинувачень на адресу України у зриві так званої «формули Штайнмаєра», українцям треба бути чесними перед собою стосовно засобів, якими може бути досягнутий мир.

При цьому саме уряд має запропонувати народу найкращі варіанти рішення, заявив у Брюсселі під час спілкування з пресою після участі у слуханнях Комітету Європарламенту із закордонних справ міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу, що Україна має зробити, щоб уникнути звинувачень, в тому числі від західних партнерів, у зриві виконання погодженої напередодні «Формули Штайнмаєра», адже саме така можливість підіймалася під час слухань в рамках Комітету.

"Ця "формула Штайнмаєра" була придумана та погоджена урядами, і вона є відмінною від того, на що Україна погоджувалася раніше. Це болючий компроміс, і ми знаємо, чому сказане кожне слово проти цього. Але разом із цим, ми сподіваємось, що можна піти цим шляхом, не заходячи вже так далеко, щоб це зашкодило нашому суверенітету та територіальній цілісності більше, ніж воно вже зараз є", - зауважив Пристайко.

Він наголосив: для того, щоб Україну не звинуватили в зриві цих домовленостей - треба просто бути чесними перед собою та перед своїм народом.

"Якщо ми про щось домовляємось, то, наскільки б болючими не були ці рішення, ми маємо їх зробити, тому що це шлях до миру, який ми можемо досягти в майбутньому. Якщо для народу це прийнятна ціна – ми це робимо. Якщо ні – ми маємо знати про це. Я вже говорив нашим депутатам – якщо вони серйозно до цього ставляться, тоді ми забираємо третину бюджету із пенсій, зарплат, медичного страхування, переводимо це в мобілізацію та в нашу армію, і намагаємося захистити себе без мирного процесу. Ці опції всі – перед українським народом. Але уряд має вибрати і запропонувати те, що є найбільш доцільним", - сказав міністр закордонних справ України.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 і 6 жовтня.