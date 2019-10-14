Пристайко назвав "червоні лінії" для виборів в ОРДЛО

Україна має чіткі та зрозумілі передумови для проведення виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей України після їх звільнення від окупації, а також "червоні лінії", які не буде переходити.

Про це у понеділок під час слухань в Комітеті Європарламенту із закордонних справ у Брюсселі заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він зауважив, що Президент Володимир Зеленський намагається донести інформацію до людей по інший бік лінії розмежування про те, що для них може зробити Україна, зокрема завдяки процесам децентралізації, які тривають в країні.

"При цьому Україна має чіткі "червоні лінії", які не є складними. Перше – Україна залишатиметься унітарною державою. Друге – вона не буде змінювати свою Конституцію та вводити якусь "федералізацію", чого хоче Росія. Третє - ми будемо проводити вибори на цих територіях за українським законом та під спостереженням та за правилами ОБСЄ, коли ситуація з безпеки це дозволятиме. Це означає повне виведення російських військ, а також всіх воєнізованих формувань, які, ймовірно, мають бути також виведені самою Росією, і коли буде поновлений контроль України над державним кордоном", - сказав Пристайко.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра" та домовилася про розведення сил біля Золотого й Петрівського на Донбасі.

За словами Президента, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Як заявив Зеленський, у новому законі не буде перетнуто жодної "червоної лінії" й "не буде ніколи ніякої капітуляції".

Водночас низка українських партій, активісти та громадські діячі виступили з різкою критикою можливості підписання "формули Штайнмаєра". Вони вважають, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Масові акції проти "формули Штайнмаєра" відбулися у Києві та в регіонах 1 й 6 жовтня та проходять сьогодні, 14 жовтня.