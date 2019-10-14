Повернення Росії до ПАРЄ шкодить майбутньому організації – Пристайко

Рішення про повернення російської делегації до ПАРЄ є несправедливим і шкодить майбутньому організації.

Про це заявив журналістам міністр закордонних справ України Вадим Пристайко за результатами у понеділок у Люксембурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми розуміємо, що сталося те, що вже сталося. Ми не задоволені тією ситуацією, яка склалася. Ми вважаємо, що повернення Росії без виконання вимог – це несправедливе рішення, і воно шкодить майбутньому цієї організації, яка побудована на певних цінностях», - наголосив Пристайко.

Водночас міністр зауважив, що Україна повинна використовувати усі можливі арени для захисту національних інтересів і цінностей Ради Європи.

«Ми будемо працювати у рамках Ради Європи», - запевнив Пристайко.

Як повідомляв Укрінформ, 26 червня ПАРЄ за сприяння проросійського лобі Франції і Німеччини ухвалила усупереч регламенту рішення про безумовне повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї.

У відповідь на це українська делегація не взяла участь в осінній сесії ПАРЄ.