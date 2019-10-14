Формат зустрічей противників РФ у ПАРЄ має працювати й далі - Рінкевичс

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс вважає, що формат координаційних зустрічей противників повернення РФ в ПАРЄ з парламентських делегацій різних країн Європи має працювати далі.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“Нагадаю, що у нас 6 вересня в Ризі відбулася зустріч парламентських делегацій країн, які не підтримували рішення про повернення Росії права голосу в ПАРЄ. Це була хороша координаційна зустріч. І я думаю, що цей формат повинен працювати далі. Вважаю також, що він повинен працювати в Страсбурзі під час пленарних сесій, потрібно координувати свою діяльність після роботи в комітетах. Після цього виступи в ПАРЄ будуть більш ефективними і до депутатів з наших країн більше прислухатимуться”, - заявив Рінкевичс.

Він додав, що “вже треба думати про січень” (сесії ПАРЄ проходять чотири рази на рік, остання була 30 вересня - 4 жовтня, наступна буде в січні 2020 року).

Глава МЗС Латвії також підкреслив, що в латвійському парламенті теж пройшли “досить бурхливі дебати з приводу ПАРЄ, потрібно чи ні їхати туди, припиняти наше членство там чи ні”. У підсумку парламентарі прийняли рішення на сесії ПАРЄ “не брати участі в деяких заходах, тим самим показуючи своє ставлення до подій”, але разом з тим брати участь в інших важливих подіях. Рінкевичсу така позиція здається продуктивною - в цілому брати участь у Раді Європи, в ПАРЄ, “підіймати там всі ті питання, які повинні і можуть бути підняті: від прав людини в Росії до прав кримських татар, що порушуються в Криму, знову і знову підіймати питання про агресію Російської Федерації проти України - в тій частині, яка є в компетенції Ради Європи”.

“Мені здається, тут неправильно було б сказати: все, ми йдемо і більше не будемо брати участь у роботі цієї структури. Таким чином ми просто віддамо цю трибуну саме тим людям, яким не хотіли б нею поступатися. Образно кажучи, програний бій ще не означає програну війну. Просто потрібно працювати далі”, - резюмував голова МЗС Латвії.

Як повідомлялося раніше, під час візиту голови МЗС Латвії Едгара Рінкевичса в Україну Голова Верховної Ради Дмитро Разумков подякував йому за всебічну підтримку України Латвією, окремо відзначивши організацію засідання у Ризі за участю парламентаріїв країн Балтії, Грузії, Польщі, Великої Британії, України, Швеції і Данії щодо подальших дій у зв’язку з рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації до складу Асамблеї.

Повністю інтерв’ю з міністром закордонних справ Латвії Едгаром Рінкевичсом читайте на сайті Укрінформу.